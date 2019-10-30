Хотел обустроить пляж: мужчина воровал песок из обмелевшего озера Свитязь (видео)
Из озера Свитязь снова крали песок - полиция начала по этому факту следствие.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Злоумышленником оказался 39-летний житель Шацке. Песок из водоема загребал трактором, чтобы обустроить вблизи пляж.
Только за этот месяц это уже второе такое преступление - две недели назад на центральном пляже экскаваторами выкопали столько песка, что даже изменили береговую линию.
Тем временем экологи бьют тревогу, потому что в этом году самое глубокое озеро Украины катастрофически обмелело. Оно отошла от берега кое-где на сотню метров, а в самом озере образовались мини-острова. Специалисты стремительное обмеление связывают с изменением климата и отсутствием осадков. Вместе с тем они также отмечают, что кражи песка тоже влияют на состояние водоема.