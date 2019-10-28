Плавучее устройство на солнечных батареях вылавливает пластик из водоемов, по которым плывет.

В Нидерландах показали устройство для очистки рек от пластика.

Об этом сообщает Naked Science.

Двадцатипятилетний голландец Боян Слат основал компанию Ocean Cleanup, занимающуюся разработкой системы «Перехватчик», которая ловит пластиковые отходы. Первый удачный запуск устройства прошел в июне 2019 года.

Читайте такжеЕжегодно из-за пластикового мусора погибают миллионы птиц - ЮНЕП

Теперь же голландский предприниматель представил новое устройство, которое призвано очистить реки всего мира от пластикового мусора. Создатель технологии считает, что более тысячи рек ответственны примерно за 80% пластика, поступающего в Мировой океан. Молодой ученый собирается исправить эту проблему в течение ближайших пяти лет.

Новое судно будет использоваться для швартовки в реках. Его нос имеет специальную форму, которая предназначена для отклонения крупных плавающих обломков, таких как стволы деревьев.

«Перехватчик» направляет пластиковые отходы в отверстие в своем носу. Далее конвейерная лента внутри машины транспортирует мусор в специальные баки. Затем «Перехватчик» отправляет текстовое сообщение локальным операторам, которые могут прийти и очистить его при полном заполнении.

Слат продемонстрировал работу устройства, сбросив сотни желтых резиновых уток в воду на мероприятии в порту Роттердама. «Перехватчик» поймал почти всех из них.

На данный момент стоимость такого «перехватчика» составляет около 700 тысяч евро.