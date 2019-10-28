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В Нидерландах показали устройство для очистки рек от пластика

13:28, 28 октября 2019
Экология
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Представил устройство 25-летний голландец Боян Слат / фото: "Перехватчик" от The Ocean Cleanup

Об этом сообщает Naked Science.

Двадцатипятилетний голландец Боян Слат основал компанию Ocean Cleanup, занимающуюся разработкой системы «Перехватчик», которая ловит пластиковые отходы. Первый удачный запуск устройства прошел в июне 2019 года.

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Теперь же голландский предприниматель представил новое устройство, которое призвано очистить реки всего мира от пластикового мусора. Создатель технологии считает, что более тысячи рек ответственны примерно за 80% пластика, поступающего в Мировой океан. Молодой ученый собирается исправить эту проблему в течение ближайших пяти лет.

Новое судно будет использоваться для швартовки в реках. Его нос имеет специальную форму, которая предназначена для отклонения крупных плавающих обломков, таких как стволы деревьев.

«Перехватчик» направляет пластиковые отходы в отверстие в своем носу. Далее конвейерная лента внутри машины транспортирует мусор в специальные баки. Затем «Перехватчик» отправляет текстовое сообщение локальным операторам, которые могут прийти и очистить его при полном заполнении.

Слат продемонстрировал работу устройства, сбросив сотни желтых резиновых уток в воду на мероприятии в порту Роттердама. «Перехватчик» поймал почти всех из них.

На данный момент стоимость такого «перехватчика» составляет около 700 тысяч евро.

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Теги: #Нидерланды#пластик