Мир из пластика: в Киеве представили интерактивную выставку о вреде чрезмерного потребления (фото, видео)

В рамках мероприятия зрителям показали первую серию короткометражного мини-сериала, снятого в декорациях из пластикового мусора.

В Киеве 17 октября представили интерактивную выставку Wrapped in Plastic, целью которой является привлечение внимания к проблемам экологии и сверхпотребления.

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В течении трех месяцев члены украинской арт-группы Plastikwood собирали тысячи пластиковых бутылок и зубных щеток, бесчисленное количество пластиковых соломинок, крышек от кофейных стаканчиков и пробок от бутылок, несколько километров пластиковых пакетов, более 300 кг другого пластикового и не только мусора, который потом оформляли в тематические арт-композиции.

Кроме того, в рамках мероприятия зрителям показали первую серию короткометражного мини-сериала, снятого в декорациях из пластикового мусора. Авторы собрали целый пластиковый мир, в который поместили главную героиню – куклу барби.

Авторы проекта отмечают, что таким образом они надеются показать, как будет выглядеть мир будущего из пластика, если человечество не остановит практику безответственного потребления, а также побудить посетителей пересмотреть свое отношение к одноразовому пластику.

Увидеть выставку можно будет 19 и 20 октября с 12:00 до 22:00 по адресу улица Ярославская, 57, Киев. Вход на мероприятие бесплатный, однако могут быть очереди, детали смотрите по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины работает над законопроектом о запрете одноразовых пластиковых изделий в Украине.