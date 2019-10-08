На житомирских лесопильнях обнаружили незаконно срезанные дубы и сосны (фото)

Проведены обыски на лесопильнях и подразделениях государственных лесохозяйственных предприятий в Олевском районе Житомирской области.

На Житомирщине в Олевском районе во время обысков на лесопилках обнаружили черновую документацию и незаконно срезанные дубы и сосны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

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«На Житомирщине на лесопилках во время обысков обнаружили около 40 м3 бревен дуба и сосны, а также готовых изделий из древесины с сомнительной документацией», - сказано в сообщении.

Там также отмечают, что обрабатывали на лесопилках незаконно срезанные дубы и сосны.

Обыски провели в рамках досудебного расследования уголовных производств по фактам приобретения, получения, хранения и сбыта лесоматериалов, полученных преступным путем, по ст. 198 УК Украины.

“Установлено, что на территории Олевского района два частных предпринимателя осуществляют незаконное приобретение, перевозку и переработку лесопродукции породы сосна и дуб, прикрываясь поддельными документами от двух государственных лесохозяйственных предприятий района”, - уточнили в прокуратуре.

Во время проведения 8 обысков на лесопильнях и подразделениях государственных лесохозяйственных предприятиях изъяли лесоматериалы неизвестного происхождения и изделия из древесины, документы, черновую документацию, а также записи, подтверждающие преступную деятельность предпринимателей.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые древесину и документы.