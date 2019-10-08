На Харьковщине полиция поймала «черных лесорубов»

46-летний водитель автомобиля перевозил древесину без соответствующих документов.

В ходе отработки Змиевского района Харьковской области полицейские выявили незаконную рубку леса.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, автомобиль «ЗИЛ» с древесиной остановили в Мохначанском лесхозе 3 октября.

46-летний водитель автомобиля перевозил древесину без соответствующих документов. В грузовой части машины находилась древесина, длиной 1-1,5 метра каждая.

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Напомним, что 4 сентябре под руководством председателя ХОГА прошло совещание по предотвращению вырубки леса в регионе. Руководство силовых структур получило четкое требование относительно контроля за ситуацией во всех районах Харьковщины.

Сейчас расследованием дела «черных лесорубов» на Харьковщине занимается ГБР. Речь идет о злоупотреблении служебным положением, совершенном должностными лицами из корыстных мотивов или в интересах других лиц, что привело к тяжелым последствиям. Уголовное производство по факту массовой вырубки леса на территории ГП «Октябрьский лесхоз» открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.