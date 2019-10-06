Семья в Одесской области приютила найденного олененка (видео)
14:36, 06 октября 2019Экология
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Животное любит виноград.
Чтобы прокормить олененка, в семье продали теленка / dumskaya.net
В селе Сенное Балтского района Одесской области семья приютила олененка после того, как нашли его, напуганного и одинокого, в кукурузном поле.
Читайте такжеВо Львове спасатели развернули операцию, чтобы вытащить котенка из коллектора (видео)Об этом пишет dumskaya.net.
Отмечается, что мамы детеныша рядом не было, поэтому в семействе Осадко ни на минуту не усомнились в том, чтобы забрать его к себе.
Животное – самочку – назвали Манюней. Чтобы прокормить, даже продали теленка. Сначала давали ей только молоко, а потом стали предлагать и другие лакомства, к примеру, виноград.
Как ранее сообщал УНИАН, у водопада в Таиланде погибли шесть слонов, пытавшиеся спасти слоненка и помочь друг другу.
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