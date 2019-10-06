Семья в Одесской области приютила найденного олененка (видео)

Животное любит виноград.

В селе Сенное Балтского района Одесской области семья приютила олененка после того, как нашли его, напуганного и одинокого, в кукурузном поле.

Читайте такжеВо Львове спасатели развернули операцию, чтобы вытащить котенка из коллектора (видео)Об этом пишет dumskaya.net.

Отмечается, что мамы детеныша рядом не было, поэтому в семействе Осадко ни на минуту не усомнились в том, чтобы забрать его к себе.

Животное – самочку – назвали Манюней. Чтобы прокормить, даже продали теленка. Сначала давали ей только молоко, а потом стали предлагать и другие лакомства, к примеру, виноград.

Как ранее сообщал УНИАН, у водопада в Таиланде погибли шесть слонов, пытавшиеся спасти слоненка и помочь друг другу.