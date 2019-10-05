Шесть слонов погибли у водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка и помочь друг другу

У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой.

Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое.

По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны, пишет Би-Би-Си.

Его причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой.

Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.

Читайте такжеНа берег острова в Атлантическом океане выбросились более 200 дельфинов (видео)

У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой.

В 1992 году здесь погибли восемь слонов.

Министерство заповедников и охраны природы Таиланда сообщило, что рано утром в субботу его сотрудников вызвали к водопаду, где группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение.

Спустя три часа тело трехлетнего слона было замечено на дне водопада, а рядом оказались еще пять разбившихся при падении слонов.

Еще два взрослых слона замечены на горе поблизости, власти пытаются отогнать их от пропасти.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9 — Edwin Wiek (@EdwinWiek) October 5, 2019

Эдвин Виек, основатель Фонда друзей диких животных в Таиланде, считает, что оставшиеся в стаде слоны вряд ли выживут, так как эти животные зависят друг от друга при поисках пищи и защите от хищников. Известно также, что слоны тяжело переживают гибель сородичей.

"Тут ничего не поделаешь, природа - жестокая вещь", - сказал Эдвин Виек.

В Таиланде сохранилось около 7 тысяч азиатских слонов, но больше половины из них живет в неволе.

Ранее сообщалось, что молодые самцы индийских слонов стали образовывать отдельные группы, чтобы выжить в условиях современного мира.