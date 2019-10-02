Под угрозой исчезновения: киевлянам предлагают обменивать каштаны на деньги (видео)
Конский каштан – символ Киева – оказался под угрозой исчезновения в Европе. Такое исследования обнародовал Международный союз охраны природы.
Об этом говорится в сюжете 1+1.
Плоды, которых не хватает европейцам, в столице предлагают сдать в обмен на деньги. В Киеве работает минимум 20 пунктов, где можно это сделать.
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За килограмм каштанов и очищенные желуди предлагают по 2 гривны. После взвешивания каштаны перебирают, сушат и отправляют в Европу. Как только каштаны пересекают границу, их цена возрастает в десятки раз.
Там их перерабатывают, добавляют в различные добавки, духи или медикаменты.
Конский каштан отнесли к категории уязвимых видов, потому что им угрожает минирующая моль – разновидность насекомых, которая появилась в горных районах Балканов и распространилась по всей Европе.
Кроме того, из-за аномального потепления листья каштанов сгорает еще до того, как успеет пожелтеть.
Как сообщал УНИАН, в Житомирской области вчера автомобиль сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.