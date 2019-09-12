После прохождения процедуры регистрации выдается жетон с QR-кодом, содержащим информацию о животном и контактные данные владельца.

В Киеве домашних животных можно зарегистрировать в едином городском реестре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, наличие информации в реестре значительно повышает шансы найти животное, если оно потеряется. Кроме того, реестр дает возможность следить за прививками животного.

Чтобы зарегистрировать животное в реестре, сначала нужно зарегистрироваться в системе Киев ID - единый аккаунт киевлянина. Эта система позволяет в онлайн-режиме получить доступ к различным услугам, в том числе и к учетной записи в Реестре домашних животных.

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Далее на сайте https://pets.kyivcity.gov.ua следует войти в систему, выбрав один из удобных способов: через банковский ID (используя данные для входа в систему «Приват24»), через Единую цифровую подпись, через ID-карту ( паспорт-карточку нового образца), по номеру мобильного телефона (с наличием только для абонентов оператора Vodafone). После этого внести информацию о домашнем животном - фото, информация о виде, пол, порода, масть, тип шерсти, дата рождения и т.п.

Затем нужно верифицировать животное в Киевской городской больнице ветеринарной медицины.

«Через некоторое время после внесения данных на сайте пользователь получит письмо-приглашение на верификацию животного по адресу: ул. Электротехническая, 5-А. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие право на льготы (при наличии)», - отметили в КГГА.

Если назначенное время неудобно, то можно согласовать другое, для чего позвонить в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины. Контакты - по ссылке https://www.kmlvm.com.ua/contat-us/

«После верификации владелец получает жетон с уникальным QR-кодом, где будет содержаться информация о животном и контактные данные хозяина. Регистрация бесплатная, владельцам необходимо только оплатить изготовление жетона для животного», - сообщили в КГГА.

Стоимость жетона составляет 35 грн для кошек, 45 грн - для собак.