BBC: У человечества осталось 1,5 года на спасение климата Земли

Все политические соглашения и планы должны быть утверждены за это время, иначе останавливать климатическую катастрофу будет поздно

Ранее ученые говорили, что на остановку глобального потепления и спасения планеты от его последствий в человеческой цивилизации есть в запасе 12 лет. Но теперь сроки сократились. Растет консенсус, что на самом деле следующие 18 месяцев будут критическими для усилий по недопущению начала глобального климатического кризиса.

Как пишет BBC, в прошлом году Межправительственная комиссия по климатическим изменениям (IPCC) сообщила, что существует способ не позволить средней температуре на планете вырасти более чем на 1,5 градуса по Цельсию до конца 21 века. Для этого нужно сократить выбросы углекислого газа на 45% к 2030 году.

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Но теперь наблюдатели признают, что решающие политические шаги, нацеленные на воплощение этого сокращения, должны состояться до конца следующего года. Идею о том, что 2020 год должен стать незыблемым конечным сроком для всех действий, была сформулирована лучшими учеными мира в области климата.

«Климатическая математика жестоко четкая. В то время как мир нельзя вылечить в ближайшие несколько лет, его можно фатально ранить халатностью до 2020-го», - сказал Ганс Йоахим Шеллнгубер.

Ощущение, что последний шанс остановить изменение климата исчезнет к концу следующего года, постоянно становится сильнее.

«Я твердо придерживаюсь точки зрения, что следующие 18 месяцев будут решающими для нашей способности удержать климат на уровне, пригодном для жизни, а также для восстановления природного равновесия, необходимой для нашего выживания», - сказал недавно принц Чарльз на приеме для министров иностранных дел стран Содружества.

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Он также ждет ряда критически важных встреч на уровне ООН, которые пройдут в текущем и следующем году. Специальное климатическое соглашение было подписано в Париже в 2015 году. Однако, с того времени продолжаются споры относительно создания правил для ее воплощения. Согласно условиям соглашения, страны тоже пообещали уменьшить выбросы углекислого газа до конца следующего года. Однако, в отчете IPCC указано, что нагрев планеты можно остановить лишь в том случае, если пик выбросов придется на 2020 год и не позже. Текущие планы сокращений выбросов приведут к тому, что к 2100 году средняя температура на планете вырастет на 3 градуса по Цельсию. А это слишком много. Учитывая то, что страны обычно составляют планы на 5-10 лет, новый план действительно должен появиться до конца 2020-го, чтобы по состоянию на 2030-й год выбросы углекислого газа уменьшились на 45%.