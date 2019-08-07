«Неожиданный Геракл»: в Новой Зеландии нашли останки доисторического попугая-гиганта

Ученые считают, что благодаря своим размерам гераклы могли питаться не только фруктами, но и другими попугаями.

Палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии ископаемые остатки нового вида попугаев, которые жили на Земле в доисторическую эпоху – 16-19 миллионов лет назад.

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Как сообщает N+1, ссылаясь на издание Biology Letters, ученные считают, что эти птицы были крупнейшими попугаями в истории. Их вес достигал семи килограммов, а рост — одного метра.

Новую группу исследователи назвали «Неожиданным Гераклом» – Heracles inexpectatus. Допускается, что птицы относились к совиным попугаям, но точно ученые этого сказать не могут.

Окаменелости костей «Геракла» нашли в 2008 году. Ископаемые останки, как предполагается, принадлежали одной птице.

Ученые полагают, что данные попугаи были нелетающими птицами, обитавшими в субтропическом лесу. Благодаря своим размерам и мощному клюву они могли питаться не только фруктами, но и другими попугаями.

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