На улицах Киева поймали одинокого пони (видео)
19:17, 31 июля 2019Экология
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Животное доставили в местный райотдел полиции «для установления личности».
В Киеве сегодня ловили пони, который гулял сам по себе / Скриншот - Facebook, Киев Автомобильный
В Голосеевском районе столицы пойман одинокий пони, гулявший по улицам без присмотра.
Видео с преследованием животного появилось в соцсетях.
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Как сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua, животное доставили в местный райотдел полиции «для установления личности».
В комментариях пользователи допускают, что пони сбежал из вольера НУБиП (Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – ред.). Другие отмечают, что животное якобы задержали возле части конной полиции.
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