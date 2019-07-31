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На улицах Киева поймали одинокого пони (видео)

19:17, 31 июля 2019
Экология
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В Киеве сегодня ловили пони, который гулял сам по себе / Скриншот - Facebook, Киев Автомобильный

Видео с преследованием животного появилось в соцсетях.

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Как сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua, животное доставили в местный райотдел полиции «для установления личности».

В комментариях пользователи допускают, что пони сбежал из вольера НУБиП (Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – ред.). Другие отмечают, что животное якобы задержали возле части конной полиции.

Ранее сообщалось, что в Черновцах волонтеры спасают лошадей, которых владельцы решили отдать на убой.

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Теги: #Киев#животныепогода в Киеве