На улицах Киева поймали одинокого пони (видео)

Животное доставили в местный райотдел полиции «для установления личности».

В Голосеевском районе столицы пойман одинокий пони, гулявший по улицам без присмотра.

Видео с преследованием животного появилось в соцсетях.

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Как сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua, животное доставили в местный райотдел полиции «для установления личности».

В комментариях пользователи допускают, что пони сбежал из вольера НУБиП (Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – ред.). Другие отмечают, что животное якобы задержали возле части конной полиции.

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