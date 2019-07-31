Глобальная катастрофа не за горами: как лесные пожары в России угрожают экологии всего континента (видео)

Пожары в России могут привести к страшным последствиям на огромной территории.

В России уже больше недели горит территория величиной с Бельгию. Впрочем, пожары не тушат, поскольку местные власти считают - это убыточно.

Следствием сгорания 3 млн гектаров леса может стать екологическая катастрофа. Она затронет не только Россию, но и страны, которые находятся рядом. Огонь быстро опустошает Сибирь, и уже перебрался на Дальний Восток.

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В эпицентре пожаров введен режим «черного неба». Это означает, что в воздухе превышена максимально допустимая концентрация вредных веществ. По словам экологов, пожары такого масштаба могут изменить погоду целого континента. Раскаленные массы горячего воздуха и дыма поднимаются, образуя устойчивые разогретые «шапки». А это напрямую влияет на прохождение атмосферных фронтов, заставляя дожди обходить эти места стороной.

Кроме того, выгорание таких гигантских площадей лесов убивает экосистему региона - животных, птиц, растения. Могут исчезнуть редкие виды - манул, амурский тигр, сибирская кабарга. Трудно сказать, какие последствия для всей планеты будет иметь бездействие власти России.