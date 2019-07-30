Большинство россиян хотят и дальше видеть Путина главой РФ - опрос

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Путина проголосовали бы 54% респондентов.

Большинство россиян хотели бы, чтобы президент РФ Владимир Путин остался главой российского государства после истечения четвертого президентского срока в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Левада-Центра", которые есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, "вы бы хотели или не хотели видеть Путина на посту президента после 2024 года", 54% ответили утвердительно, 38% - ответили "нет", затруднились с ответом 8%.

При этом, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Путина проголосовали бы 54% респондентов, по 4% - за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и коммуниста Павла Грудинина. Остальные российские политики, включая российского оппозиционера Алексея Навального, набрали бы 1%. Затруднились с ответом – 31%.

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Опрос проведен 18-24 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Справка. Владимир Путин был президентом России два срока - с 2000 по 2008 год.

В 2008-2012 годах главой РФ был Дмитрий Медведев, который инициировал увеличение срока президентских полномочий с 4 до 6 лет.

В 2012 году президентом России снова стал Путин, в 2018 году был переизбран на четвертый срок. Его полномочия, согласно действующему российскому законодательству, истекают в 2024 году.