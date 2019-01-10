На австралийском пляже акула напала на женщин, пострадавших госпитализировали (фото)
10:44, 10 января 2019Новости туризма
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Это далеко не первое нападение акул на человека в регионе.
В Австралии акулы напали на людей / 9NEWS
В Австралии два человека пострадали от нападения акул.
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Как сообщает 9News, молодая девушка и пожилая женщина пострадали от нападения на мелководье у пляжа острова Гамильтон (архипелаг Уитсанди).
Полученные пострадавшими травмами не опасны для жизни. Девушка и женщина были госпитализированы с травмами ног.
Отмечается, что это далеко не первое нападение акул на человека в регионе. 5 ноября от нападения акул скончался врач Дэниэл Кристидис, который пострадал во время отдыха на яхте с друзьями.
9NEWS
Местная власть работает над повышением безопасности прибережных вод Уитсанди.
Ранее сообщалось, что на австралийском пляже скат убил туриста.
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