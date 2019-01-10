На австралийском пляже акула напала на женщин, пострадавших госпитализировали (фото)

Это далеко не первое нападение акул на человека в регионе.

В Австралии два человека пострадали от нападения акул.

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Как сообщает 9News, молодая девушка и пожилая женщина пострадали от нападения на мелководье у пляжа острова Гамильтон (архипелаг Уитсанди).

Полученные пострадавшими травмами не опасны для жизни. Девушка и женщина были госпитализированы с травмами ног.

Отмечается, что это далеко не первое нападение акул на человека в регионе. 5 ноября от нападения акул скончался врач Дэниэл Кристидис, который пострадал во время отдыха на яхте с друзьями.

Местная власть работает над повышением безопасности прибережных вод Уитсанди.

Ранее сообщалось, что на австралийском пляже скат убил туриста.