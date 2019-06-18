Каждый заслуживает помощи: на Львовщине спасатели освободили ласточку из ловушки под крышей дома (фото, видео)

С помощью автолестницы спасатели поднялись на высоту, сняли ласточку с крыши, срезали с ее лапок веревки и отпустили на волю.

В поселке Брюховичи Львовской области спасатели освободили из ловушки ласточку, которая зацепилась лапками за крышу многоэтажного дома.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области, 16 июня спасатели получили довольно нетипичный вызов от жильцов четырехэтажки - что под крышей запуталась ласточка.

По прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что на высоте четвертого этажа под крышей запуталась ласточка и не может самостоятельно освободиться, а лишь пищит и бьется о стены.

С помощью автолестницы спасатели поднялись на высоту, сняли ласточку с крыши, срезали с ее лапок веревки и отпустили на волю.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине запустили флешмоб, который спасает жизнь животным.