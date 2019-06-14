В Минэкологии призвали украинцев на день отказаться от полиэтилена

3 июля 2019 года отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag-Free Day).

Украинцев призвали 3 июля на один день отказаться от использования полиэтилена. Флешмоб #День_без_поліетилену предложили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.

Об этом министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак написал на своей странице в Facebook.

На официальной странице события в Facebook отмечается, что 3 июля 2019 года по случаю Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag-Free Day), Программа развития ООН совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, межфракционным объединением депутатов "Зеленая энергия изменений" и Zero Waste Alliance Ukraine планируют провести акцию «День без полиэтилена».

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"Человек не может жить только без кислорода. Без остальных вещей - может. Думаю, что один день без полиэтиленовых пакетов украинцы смогут прожить без потерь и психологических травм:) Я как министр экологии призываю сделать это 3 июля в Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag-Free Day). Чтобы мой призыв не остался просто хорошим предложением, мы совместно с Программой развития ООН, межфракционным объединением депутатов "Зеленая энергия изменений" и Zero Waste Alliance Ukraine решили в этот день провести общеукраинскую акцию «День без полиэтилена». Это означает, что вы должны попробовать обойтись без пластиковых пакетов. Им давно есть прекрасные альтернативы в виде экоторб, бумажных пакетов, сделанных собственноручно сеток - названных в народе "авоськами". На самом деле альтернатив много. Здесь все зависит от вашей фантазии", - подчеркнул Семерак.

3 июля украинцам предлагают попробовать сутки пожить без пластика:

учреждениям торговли и услуг, супермаркетам, магазинам, рынкам и тому подобное (письма-приглашения присоединиться к акции уже разосланы крупным всеукраинским сетям торговли);

украинцам, кто хочет быть ответственным и заботиться об окружающей среде.

По мнению министра экологии это поможет вместе формировать новое экологическое поведение; попробовать в повседневной жизни применить модель поведения, присущую для жителей ЕС; привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразовых пластиковых изделий и, как следствие, непоправимого загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами; способствовать популяризации доступных экологических решений на замену пластика среди потребителей торговых сетей, супермаркетов и магазинов розничной торговли.

"В первую очередь, коллективный опыт. Спасибо тем сетям и активистам, кто уже сделал подобные акции стилем повседневной жизни", - отметил министр.

Ранее УНИАН сообщал, что во Львове 9 апреля состоялась просветительская кампания «Без полиэтилена». Покупатели поддержали инициативу, но пока не готовы платить 20 грн за бумажные пакеты, или носить свои сумки.