Львовяне пока не готовы объявить "войну" пластиковым пакетам (фоторепортаж, видео)

Во Львове 9 апреля стартовала просветительская кампания «Без полиэтилена». Покупатели поддерживают инициативу, но пока не готовы платить 20 грн за бумажные пакеты, или носить свои сумки.

Во Львове 9 апреля стартовала просветительская кампания «Без полиэтилена».

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Как передает корреспондент УНИАН, по замыслу организаторов, акция будет способствовать тому, чтобы учреждения торговли города, меняли свои стандарты обслуживания и популяризовали практику закупки продуктов в многоразовую тару.

Первым среди мероприятий кампании сегодня стал «День без полиэтилена». В гипермаркетах и супермаркетах города минимизировали так называемые пакеты-«майки» в отделах, оставив полиэтиленовые перчатки и пакеты только в овощных и рыбных отделах, зато на стойках выложили бумажные пакеты для упаковки хлеба, овощей, кондитерских изделий и др.

В некоторых супермаркетах с касс полностью забрали полиэтиленовые пакеты, как альтернативу здесь предлагают бумажные пакеты с ручками и многоразовые экосумки, а также дают возможность покупателям покупать весовые товары в собственную тару и налепить ценник на собственный контейнер. В большинстве же –бумажные пакеты продавали рядом с полиэтиленовыми – на выбор покупателя.

Широко анонсированная акция, как оказалось, сегодня стала неожиданностью для покупателей многих популярных среди горожан супермаркетов. Большинство посетителей с удивлением реагировали на предложения кассиров приобрести вместо привычного полиэтиленового пакета по 2 грн, бумажный пакет за 19.99 грн или же многоразовую сумку или экопакет по цене от 40 грн. Кто-то даже не слышал об этом», а кому-то это «лишнее, потому что так привык».

В конце концов, и не все мощные торговые сети присоединились к кампании. Популярные среди львовян супермакеты сети «Сільпо», к кампании присоединились. Как отметили в администрации, мол, такие вопросы решают маркетологи... Поэтому, в сети этих супермаркетов сегодня, привычно паковали хлеб и кондитерские изделия в бумажные пакеты (это правило здесь действует уже длительное время), а все остальные продукты - в пакеты-«майки» и полиэтиленовую пленку (нарезка, сыры, колбасы). На кассе предлагали привычные для постоянных покупателей полиэтиленовые пакеты разных размеров.

Как отметил 32-летний сотрудник IT-компании львовянин Дмитрий, который сегодня посетил «Сильпо» на ул. Выговского, он «обеими руками «за» экологию и отказ от полиэтилена, финансово в состоянии покупать бумажные пакеты, но не привык иметь при себе многоразовую сумку, а бумажные пакеты «не выдерживают веса приобретенного товара». Надежность и удобство в приобретении – вот какими для него сейчас есть преимущества пользования полиэтиленовыми пакетами.

50-летняя педагог Леся Чайка, которая постоянно посещает супермаркет «Арсен» в наиболее густонаселенном, Сиховском районе Львова, с ее слов, «в восторге от того, что в отделах супермаркета сегодня появились бумажные пакеты разных размеров для продуктов», но покупать экосумку стоимостью от 40 грн или бумажный пакет за 20 грн, чтобы донести домой упакованные в бумажные пакеты продукты, также не готова.

«Обычно, сразу после работы захожу в магазин. При себе редко имею собственную котомку, удобнее купить и доставить покупки в полиэтиленовом пакете, который потом могу использовать в других целях», - так аргументирует свой «неэкологический» выбор женщина.

А вот 50-летняя жительница Львова Ольга Милерр (по специальности – психолог) активно подключилась к кампании из собственных убеждений здорового образа жизни, сохранения экологии и экономии семейного бюджета. Женщина пришла в супермаркет «Сильпо» на проспекте Красной Калины с собственной тарой, которая изготовлена из биологически-химически нейтрального полимера.

По ее словам, то, что в супермаркетах предоставляют возможность покупать продукты в собственную тару – большой шаг навстречу покупателю, который заботится о своем здоровье и окружающей среде, а также экономит семейный бюджет. Ведь все покупки в контейнерах она складывает в ранее приобретенную сумку из ткани.

В общем, просветительская кампания «Без полиэтилена» во Львове продлится до 3 июля - достаточно, чтобы горожане и производители экопродукции стали ближе друг к другу.

В дальнейшем, кроме постепенного перехода на альтернативные упаковки в магазинах, в течение кампании будут распространяться просветительские видео - и аудиоролики, в частности – в соцсетях. Также в городе пройдут крупные тематические мероприятия – фестивали и ярмарки.

Напомним, в ноябре 2018 года исполком Львовского городского совета принял решение об ограничении использования полиэтиленовых пакетов.