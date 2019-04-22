Механизм распределения эконалога нужно менять – ассоциация экологов Украины

Действующая система распределения экологического налога в Украине неэффективна и требует изменений.

Действующая система распределения экологического налога в Украине неэффективна и нуждается в изменениях.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL в ходе IV Всеукраинского ЕCOFORUM-2019 рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины и шеф-редактор "ЕCOBUSINESS. Экология предприятия" Людмила Цыганок.

Как объясняет эксперт, эконалог в Украине растет, и бизнес относится к этому с пониманием, однако в течение последних нескольких лет этот налог превратился в абсолютно стандартный фискальный инструмент.

"Что это значит? Абсолютно все средства, которые предприятия платят за пользование недрами и разнообразными природными ресурсами, они не идут на их обновления, ведь деньги принимает общий бюджет, и неизвестно куда они потом используются", – заявила эксперт.

По ее словам, только небольшая часть, которую госбюджет получает от эконалога, используется на природоохранные мероприятия.

"А это значит, что экологический налог теряет свое целевое назначение, ведь средства, которые платит каждое предприятие, должны восстанавливать окружающую среду и компенсировать то вредное воздействие, который проводят предприятия. Но сейчас этот инструмент абсолютно не выполняет свою роль", – объясняет Цыганок.

Сейчас Профессиональная ассоциация экологов поднимает вопрос на самом высоком уровне, чтобы изменить механизм распределения экологического налога в Украине.

"Уже есть четыре законопроекта, все они лежат в Верховной Раде, а бизнес продолжает поднимать этот вопрос. Потому что, пока мы не объединим усилия, и не поднимем на достаточный уровень сознание всего общества, мы не сможем этот вопрос сдвинуть с мертвой точки " – сказала эколог.

"Профессиональная сообщество склоняется к тому, чтобы хотя бы часть средств, которые компенсируются экологическим налогом, возвращались на природоохранные мероприятия, ведь только тогда мы сможем понимать, что "зеленые" средства выполняют свою роль, а не являются только фискальным инструментом", – добавила она.