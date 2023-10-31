Джейми Оливер раскрыл рецепт вкусной курицы, воспользуйся им на Хэллоуин.

Нет ничего лучше, чем вкусный ужин в кругу близких. Душистую курицу с хрустящей корочкой можно подать как сытный ужин, чтобы порадовать родных, а можно сделать ее главным блюдом вашего праздника.

Кстати, в ночь на 1 ноября в Британии, США и многих странах Европы празднуют языческий праздник Хэллоуин. В Украине эта традиция тоже популярна, так почему бы не встретить праздники деликатесом британского шеф-повара Джейми Оливера. Он обещает, что мясо будет "таять" во рту, а кожица будет хрустеть не хуже блюда бабушки в детстве. Рецепт курицы опубликовало издание Express.

Блюдо рассчитано на 4 человек. Его можно дополнить гарниром из картофеля.

Ингредиенты для курицы от Джейми Оливера:

Курица весом 1,6 кг;

2 средних луковицы;

2 морковки;

2 палочки сельдерея;

1 луковица чеснока;

1 лимон;

1 пучок смеси трав: тимьян, розмарин и лавровый лист по вкусу;

оливковое масло.

Важный момент подготовки: следует достать курицу из холодильника за 30 минут до начала приготовления, чтобы она успела нагреться до комнатной температуры. Блюдо будем запекать в разогретой до 240°C духовке.

Как приготовить курицу Джейми Оливера:

Овощи моем и мелко нарезаем. Не беспокоимся о том, чтобы их чистить. Луковицу чеснока также ломаем на зубчики, не очищая заранее;

кладем овощи на противень (или в большую форму) вместе с чесноком и зеленью, сбрызгиваем оливковым маслом;

сбрызгиваем маслом курицу, натираем ее морской солью и перцем. Затем кладем поверх овощей;

аккуратно делаем на лимоне проколы по всей поверхности (можно вилкой или острием ножа). Если есть микроволновка, можно на этом этапе разогреть там лимон (ставим где-то на 40 секунд, это еще больше подчеркнет его вкус в блюде). После этого лимон вместе с травами засовываем в полость курицы;

уменьшаем температуру духовки до 200°C и ставим туда противень с блюдом на 1 час 20 минут;

если вы любите овощи, нарезаем любимые из них и ставим в духовку на последние 45 минут приготовления курицы;

на пол пути к приготовлению курицы, промажьте ее еще раз маслом (где-то на 40 минуте). Если овощи выглядят сухими, добавьте в форму немного воды, чтобы они не пригорели;

когда блюдо будет готово, выньте противень из духовки и положите курицу на доску, чтобы она "отошла", примерно на 15 минут. Накройте блюдо фольгой и кухонным полотенцем.

Это время можно использовать для приготовления вкусной подливки, если вы любите поливать соусом курицу.

Как нарезать курицу на праздник

Когда мясо немного постояло, делаем аккуратные надрезы ножом между ножкой и грудкой. Разрезаем сустав и оттягиваем ножку курицы. Это надо сделать с обеих сторон. Также нужно разрезать каждую ножку (между бедром и голенью). Таким образом у нас получится четыре порции "блестящего" мяса. Их можно сразу разложить по тарелкам. Далее разрезаем остальные части курицы: делаем разрез вдоль грудинки и вырезаем одну ее сторону, затем то же делаем с другой. Если не уверены в своих силах, можно это сделать и руками: вынимаем все вкусные частички мяса и раскладываем на тарелку с любимыми гарнирами.

Если не до конца поняли, где и как следует делать разрезы на мясе, советуем посмотреть пример в видео от Джейми Оливера:

Не обязательно как-то по особому нарезать курицу: если любите обгрызать косточки и тому подобное, можете семьей налегать на блюдо, как вам удобно. Главное, чтобы курочка у вас вышла вкусной.

Джейми Оливер объяснил, как легко приготовить яйца-пашот

Ранее топ-повар Британии также показал, как легко сварить яйца пашот. Он раскрыл, что у некоторых этот процесс не получается, ведь они берут не свежие яйца. Но есть еще несколько секретов, как сделать такое яйцо за 3 минуты, но таким образом, чтобы оно напоминало сыр моцарелла. Рецепт яиц-пашот от Джейми Оливера читайте здесь.

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