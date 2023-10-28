Английской "бог" кулинарии акцентировал на нескольких важных моментах для приготовления яйца пашот.

Английской "бог" домашней кухни Джейми Оливер назвал единственный способ "идеального" приготовления яйца пашот - это не сложное блюдо, которое может сделать ваш завтрак не хуже за подачу пищи в британских "Мишлен" ресторанах.

Что учесть и как приготовить яйцо пашот быстро и просто, Оливер объяснил в своем кулинарном уроке. Ключевое правило шеф-повара - берем для блюда только самые свежие яйца. Это один из самых важных шагов, утверждает кулинар.

"Единственный способ приготовить идеальное яйцо пашот - это если у вас действительно очень свежие яйца. Конец истории. Когда дело доходит до покупок, не идите вперед, идите к задней стойке (полке) и возьмите яйца. Даже если вам придется их перебрать все, выберите для себя самые свежие", - посоветовал шеф-повар.

Далее, можем начинать магию "кулинарии".

Рецепт идеального яйца пашот от Джейми Оливера

Разогреваем воду в кастрюле, ждем, пока она закипит. Следует убедиться, что на поверхности воды появились пузырьки. Это важно, ведь наша цель - не сварить яйцо, а почти моментально приготовить;

разбиваем яйцо в миске, затем из нее же переливаем наше яйцо в кипящую воду. На этом этапе некоторые люди добавляют уксус в воду, но Оливер не рекомендует этого делать. Тогда ваше яйцо тоже будет отдавать на вкус уксусом, а этого нам не нужно, подчеркнул кулинар;

перед тем, как бросить яйцо в кипяток, переключаем режим нагрева на плите на слабый. Варим на таком огне наш "пашот" 3 минуты. "Чтобы вода едва кипела, до мягкости яйца", - говорит Оливер;

затем берем шумовку и немного нажимаем на яйцо. Тогда оно будет по виду напоминать "свежую, эластичную моцареллу".

Все - после этого приготовление Яйца пашот почти завершено. Последний совет - перекидываем наше яичко на кусок тоста и наслаждаемся завтраком.

Оливер отмечает, что если у вас нет свежих яиц, вы можете прибегнуть к хитрости - приготовить яйцо пашот "браконьерским" способом. Во-первых, перед тем, как добавить яйцо, взболтайте воду в кастрюле, создайте воронку, затем положите яйцо в самый центр, и "инерция" воды обернет белок вокруг желтка, это поможет структуре яйца держаться вместе во время варки.

Оливер назвал секретный ингредиент пастушьего пирога

Ранее звезда кулинарных ток-шоу Джейми Оливер поделился рецептом более праздничного блюда в Британии - пастушьего пирога. Известно, что во время его приготовления к пюре из картофеля добавляют молоко. Но шеф-повар использует вместо молока "секретный ингредиент", который делает пирог еще лучше на вкус. Про удивительный пастуший пирог от Джеймса Оливера - читай здесь.

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