Из-за внезапного ограничения многие в экстренном порядке переносят торжества за пределы округа.

Жителям округа Колумбия запретили танцевать на свадьбах из-за COVID-19.

Об этом сообщает nypost.com.

Соответствующее ограничение принято в рамках борьбы с пандемией как раз перед началом свадебного сезона.

«Это безумие», - говорит Стефани Садовски, организатор свадеб в Вашингтоне и владелица свадебного агентства.

По ее словам, из-за внезапного ограничения многие в экстренном порядке переносят торжества за пределы округа.

Читайте такжеБританская телеведущая в прямом эфире исполнила зажигательный танец, видео разошлось по сети

«Планируя свадьбу, они и так пошли на уступки, бесконечно сокращая количество гостей», - говорит Садовски.

Представители мэра объясняют запрет тем, что как только люди встают и начинают танцевать, их поведение меняется. Люди с большей вероятностью будут сближаться и прикасаться друг к другу, а значит будут больше подвержены заражению.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко