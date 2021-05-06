Жителям округа Колумбия запретили танцевать на свадьбах из-за COVID-19.
Об этом сообщает nypost.com.
Соответствующее ограничение принято в рамках борьбы с пандемией как раз перед началом свадебного сезона.
«Это безумие», - говорит Стефани Садовски, организатор свадеб в Вашингтоне и владелица свадебного агентства.
По ее словам, из-за внезапного ограничения многие в экстренном порядке переносят торжества за пределы округа.
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«Планируя свадьбу, они и так пошли на уступки, бесконечно сокращая количество гостей», - говорит Садовски.
Представители мэра объясняют запрет тем, что как только люди встают и начинают танцевать, их поведение меняется. Люди с большей вероятностью будут сближаться и прикасаться друг к другу, а значит будут больше подвержены заражению.
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