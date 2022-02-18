От госпитализации мужчина отказался: по словам водителя, на нем не было ни царапины

В Бердянске пассажир разбил головой дверное стекло маршрутного такси.

Как пишет местное издание pro.berdiansk.biz, необычное ДТП произошло вечером 17 февраля, около 20:00, на Восточном проспекте в районе Бердянского колледжа ТГАТУ.

По словам водителя, пассажир сначала сидел, а потом вдруг упал и головой разбил стекло.

"Во время движения маршрутки №9 пассажир или уснул, потерял ориентир, находился в сидячем положении - и головой в стекло, разбил стекло головой... Я остановился, мы с пассажирами вытащили его, посадили назад, вызвали полицию и "скорую". Пассажиру этому, который разбил головой стекло, - ни царапины", - рассказал водитель.

Сам пассажир, как утверждается, не отрицает своей вины.

Предприниматель-перевозчик в свою очередь намерен требовать компенсацию за поврежденное транспортное средство. По предварительной информации, сумма убытков почти равна зарплате водителя маршрутки.

Делом занимается полиция.

Ранее УНИАН писал, как в Запорожской области водитель просто выгнал всех пассажиров из маршрутки и уехал, по словам одного из пассажиров, сказав: "Я так захотел".

А в Киеве маршрутка весь день возила пассажиров с открытой дверью. Просьбы разобраться с проблемой водитель игнорировал.

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