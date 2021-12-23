Водитель игнорировал просьбы пассажиров решить проблему.

В Киеве заметили маршрутку, которая возила пассажиров с открытой дверью.

Видео очевидцев опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". При этом, скорее всего, транспортное средство ездило так весь день, поскольку жалобы от пассажиров поступали и утром, и вечером.

Просьбы пассажиров сделать что-нибудь с дверью водитель игнорировал.

"Водителя маршрутки №511 пассажиры просили закрыть дверь. Тот ответил, что двери не работают, люди попросили остановиться и решить проблему, но в ответ получили игнор. Примечательно, что об этом маршруте с этой же проблемой нам уже сообщали утром и вечером. Видимо, водителю максимально наплевать на тех, кого он перевозит", - говорится в подписи к ролику.

Судя по видео, пассажиры пытались закрывать дверь собственными силами.

Тем временем, по словам синоптиков, в Киеве уже наступила метеорологическая зима. Сегодня в украинской столице прогнозировался сильный мороз. Завтра синоптики обещают потепление, но много осадков.

Ранее УНИАН писал, как в Киеве произошел похожий инцидент с маршруткой, только там от машины дверь буквально отвалилась.

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