Китайская таможня остановила для проверки женщину и обнаружила в ее лифчике 5 живых змей, завернутых в чулки.

Сотрудников китайской таможни ждал неожиданный сюрприз, когда они остановили и обыскали "женщину странной формы" на пограничном переходе между Китаем и Гонконгом.

Как пишет South China Morning Post, в ее лифчике были спрятаны пять домашних кукурузных змей, завернутые в чулки. Внимание сотрудников таможни к задержанной привлекла ее "странная" форма тела, поэтому они подвергли ее полному осмотру.

Кукурузные змеи, изъятые в Шэньчжэне, были переданы офицерами в соответствующие органы.

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Согласно оценке, приведенной в Белой книге китайской индустрии домашних животных за 2021 год, в Китае коллекционеры рептилий составляют 5,8% среди всех владельцев домашних животных.

Однако таможенные правила этой страны гласят, что любые животные, ввозимые из-за рубежа, должны быть задекларированы и подвергнуты карантинному осмотру для предотвращения экологического ущерба и передачи чужеродных болезней.

Кукурузная змея - что известно

Кукурузные змеи - это вид североамериканских крысиных змей, произрастающих на юго-востоке и в центральной части США, отмечает Newsweek. Рептилии вырастают до 60-183 см в длину и обычно имеют оранжевый или коричневато-желтый цвет. По данным Национального зоопарка Смитсоновского института, у них есть черно-белый узор в виде "шахматной доски" на животе.

Кукурузные змеи не ядовиты, вместо этого убивают свою жертву удушением. Они также являются популярными домашними животными благодаря своему мягкому характеру и красивой яркой окраске.

Тщательный контроль над этими видами необходим, потому что кукурузные змеи могут охотиться на местные виды и вытеснять других за пищу и убежище. По данным правительства австралийского штата Квинсленд, рептилии уже представляют угрозу для дикой природы в Австралии и считаются угрозой биобезопасности из-за их способности вытеснять местные виды.

Другие случаи с контрабандой змей

Как сообщал УНИАН, ранее украинец пытался провезти через границу холодильник с тринадцатью питонами. Мужчина объяснил таможенникам, что перевозил холодильник, а про змей якобы ничего не знал.

А в прошлом месяце в Китае мужчина был арестован за попытку контрабанды шести живых шаровидных питонов - вида, находящегося под угрозой исчезновения, и популярного экзотического питомца - спрятав их в носках при въезде в Шэньчжэнь через порт Футянь.

В январе сотрудники таможни заметили женщину, идущую "странным" образом на границе Шэньчжэня и Гонконга. Полицейские обнаружили 2415 SD-карт, спрятанных в ее нижнем белье.

Несколько лет назад шотландка случайно привезла из своего отпуска в Австралии питона. Женщина обнаружила питона, который спрятался в обуви, уже когда вернулась домой и распаковывала вещи.

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