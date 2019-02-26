Шотландка случайно привезла из путешествия в Австралию питона в своем чемодане (видео)

Женщина обнаружила питона, который спрятался в обуви, уже когда вернулась домой и распаковывала вещи.

Шотландка Мойра Бокселл случайно привезла из своего отпуска в Австралии питона - женщина нашла его в своей обуви, когда уже приехала домой.

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Сначала Мойра решила, что змея - это розыгрыш, устроенный членами ее семьи. Впрочем, когда она коснулась змеи, поняла, что она движется, передает ВВС.

Животное прилетело в чемодане женщины из австралийского штата Квинсленд в Глазго. А увидела его женщина уже когда распаковывала вещи в своем доме в Стерлинге. Змея сидела в макасине.

Женщина вынесла ее во двор, а следил за змеей до приезда организации по защите животных ее родственник. Он же на местной радиостанции рассказал, что Мойра якобы видела змею в своей комнате во время отпуска в Австралии, но решила, что животное уползло.

Впоследствии выяснили, что животное является безопасным - это был не ядовитый пятнистый питон.

Работник шотландской благотворительной организации по защите животных Тейлор Джонстон отметил, что животное будет находиться на карантине в их центре, а позже его могут передать в зоопарк.