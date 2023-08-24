Женщина пояснила, что, прочитав сообщения, она расплакалась, а ее дочери угрожали расправой над ним.

За день до свадьбы невеста получила серию скриншотов с незнакомого ей номера, которые показали, что ее партнер неверен. Хотя ее сердце было убито, она решила взять все в свои руки и отомстить.

Как пишет mirror, скрывая свою личность, анонимная женщина написала статью для Body+Soul, объяснив, что ее мнение о будущем муже мгновенно изменилось.

"На скриншотах были разговоры между моим будущим мужем и другой женщиной. Их множество, включая селфи этой пары. Она была моей противоположностью. Я блондинка и светлая, а у этой неизвестной женщины были темные волосы и оливковая кожа", - написала она.

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Женщина продолжила: "Сообщения были датированы месяцами или всего лишь днями назад. Мой мозг просто не мог понять, какого черта происходит. Не было никаких сомнений в легитимности этих сообщений. Я просто знала".

Невеста поделилась некоторыми шокирующими сообщениями, которые он отправил женщине, с которой у него был роман. Одно из них гласило: "Твое тело чертовски невероятно, и ты умеешь им пользоваться". "У меня никогда раньше не было такой связи", - сказано в другом. Третий пост гласил: "На этих выходных. Ты и я. Это самое горячее. Принеси свою отличную игру".

Женщина пояснила, что, прочитав сообщения, она расплакалась, а ее дочери угрожали расправой над ним. Они настояли на том, чтобы их мать отменила свадьбу. Но, переспав, она решила выбрать более драматичный вариант - раскритиковать его поведение на глазах у всех.

В статье она подробно рассказала о том, что лицо ее бывшего жениха побледнело перед тем, как он покинул церковь, а за ним следовал шафер. Его семья смотрела на это с ужасом. Этот день никто из них скоро не забудет.

Месть невест за измену - другие случаи

Женщина узнала об измене своего жениха накануне свадьбы и решила его проучить. Когда все гости собрались, чтобы послушать их свадебные клятвы, она выложила все карты на стол.

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