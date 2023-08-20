Пара собиралась пожениться после шести лет совместной жизни.

Женщина узнала об измене своего жениха накануне свадьбы и решила его проучить. Когда все гости собрались, чтобы послушать их свадебные клятвы, она выложила все карты на стол.

Как рассказала невеста Body+Soul, она зачитала вместо клятвы сообщения, разоблачающие жениха-изменщика. Их женщина под псевдонимом Кейси получила всего за несколько часов до свадьбы с человеком (его Кейси упомянула под псевдонимом Алекс), за которого очень хотела выйти замуж после шести лет совместной жизни.

"Сообщение представляло собой серию скриншотов с номера, который я не узнала. В сопроводительном сообщении просто говорилось: "Я бы не вышла за него замуж. А вы?", – написала Кейси.

Видео дня

В то время невеста и ее друзья были потрясены, прочитав серию компрометирующих сообщений, в том числе селфи и скриншоты переписки "от нескольких месяцев до нескольких дней назад" между Алексом и другой женщиной.

Постепенно картина начала складываться воедино и невеста поняла, что ее обманули. Она отметила, что каждое сообщение была "кинжалом в ее сердце".

В одном из сообщений Алекс сделал женщине комплимент, оскорбив Кейси.

"Твое тело чертовски невероятно. И черт возьми, ты знаешь, как им пользоваться. Хотел бы я, чтобы у моей подруги была хотя бы половина навыков, которые есть у тебя. У меня никогда раньше не было такой связи", – писал изменщик в своих сообщениях.

Кейси вспомнила, как ее друзья сплотились вокруг нее, "угрожая всеми видами насилия" против Алекса. Когда она проснулась на следующий день, ей было ясно, что она собирается делать.

"Я собиралась провести свадьбу, как и ожидалось, и "выставить" его перед нашими друзьями и семьей", – написала она.

Когда дело подошло к зачитыванию клятв, она сказала: "Сегодня свадьбы не будет. Кажется, Алекс не тот, кем я его считала".

Будущая невеста читала каждое из присланных ей сообщений один за другим. Она заметила, что "с каждым словом все больше красок уходит" с лица ее жениха. Когда она закончила, Алекс встал и молча вышел из церкви.

После того, как горе-жених ушел, Кейси обратилась к гостям.

"Я люблю вас всех, и, как бы это ни было ужасно, я рада, что вы все здесь. Сегодня не будет свадебного приема, но вместо этого будет праздник честности, обретения настоящей любви и следования своему сердцу, даже когда оно болит", – заявила она.

Как бросить парня без скандалов: пользователи назвали лучшие решения

Женщина задала в сети вопрос о том, как бросить парня, не вызвав при этом скандал или ссору. Пользователи дали ей несколько советов.

"Идеально" расстаться можно только при личной встрече, считают комментаторы. Один мужчина также посоветовал сразу принести все вещи партнера, которые могли быть у вас.

Другие же считают, что хорошим способом расстаться будет и телефонный звонок, ведь при личной встрече человеку придется смотреть вам в лицо, и от этого ему может быть больнее.

Вас также могут заинтересовать новости: