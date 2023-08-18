Девочка требует, чтобы мама и папа отказались от своего любимого имени, и нашла для этого причину.

Выбор имени для ребенка - крайне непростая задача для родителей. И этот процесс становится все труднее, если с выбранным вариантом не согласен один или несколько членов семьи. Именно так произошло в семье, где против выбранного родителями имени для сына выступила его старшая сестра, пишет The Mirror.

11-летняя девочка требует, чтобы мама и папа отказались от своего любимого имени, которым уже решили назвать новорожденного сына. Женщина рассказала об этом на Reddit и попросили посоветовать – стоит ли ей называть сына, как хочет, или лучше прислушиваться к старшему ребенку.

"Она сказала, что в одном из ее классов есть ребенок по имени Ной, и она его ненавидит. Она сказала, что он не издевается над ней, а "просто раздражает". Она продолжает приходить ко мне, предлагая другие имена и говоря не выбирать Ноя. ... Станет ли это фактором в вашем решении? Вы бы выбрали другое имя? Я не хочу", – написала женщина на 15-й неделе беременности.

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В комментариях пользователи напомнили, что Ной – очень распространенное имя, и ее ребенок все равно будет сталкиваться с тезками мальчика, к которому относится негативно, в своей жизни. А некоторые предположили, что, если бы младшему ребенку дали именно такое имя, отношение старшей дочери к нему изменилось бы.

"Я бы не позволил этому изменить мое мнение. На самом деле, возможно, это поможет изменить мнение твоей дочери об имени, если у нее будет младший брат", – отмечают комментаторы.

В то же время есть и те, кто считают, что лучше прислушиваться к позиции дочери. "Ей 11, а не 2. Да, это повлияло бы на мое решение. И да, я бы выбрал другое имя", – пишет один из пользователей.

Выбор имени для ребенка - с какими проблемами сталкиваются родители

Ранее УНИАН рассказал о женщине, что выбрала для дочери очень странное имя и теперь боится, что скажет ее сестра.

А одна супружеская пара нашла оригинальное решение проблемы и доверила выбор имени ребенка своему псу.

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