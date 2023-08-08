Будущую маму очень сильно беспокоит, как отреагирует ее родственница.

Женщина вместе с мужем выбрали имя для своей дочери, которая вот-вот должна появиться на свет. Паре кажется, что это идеальное имя для их девочки, но при этом будущая мама беспокоится, что оно покажется слишком "странным" ее сестре.

"Наша девочка должна родиться через месяц, и нам очень нравится имя. Единственная проблема в том, что оно рифмуется с именем моего племянника", - написала она в своем недавнем сообщении на Mumsnet.

Речь идет об именах Марни и Барни. Женщина считает свою семью дружной, хоть они и не живут все рядом.

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"Нам с мужем очень нравится это имя, но я беспокоюсь о реакции моей сестры, поскольку она может открыто говорить о вещах, которые ей не нравятся. Я не знаю, сочтет ли она это странным… Мой муж считает, что мы должны просто использовать это имя. Или вы думаете, что это проблема?".

В комментариях некоторые пользователи несколько удивились описанной ситуацией, другие просто высказали мнение, что это не проблема на сама деле: "Вы всегда так много думаете?", "Имя ребенка моей сестры рифмуется с именем моего ребенка, и это вообще не проблема. Даже не подумал бы об этом - дерзайте!".

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