Для некоторых людей обыденные повседневные вещи оказываются не столь "понятными", как это может казаться на первый взгляд.

Женщина почти всю свою сознательную жизнь неправильно пользовалась общественным туалетом из-за гермофобии (боязни микробов) своей мамы и случайно опозорилась во время разговора с подругой.

Историю "жестокой туалетной правды" опубликовал Mirror. Речь идет о 18-летней девушке, которой мама с детства говорила нажимать на кнопку, чтобы смыть воду в туалете, исключительно ногой.

Девушка вспомнила о своей привычке во время разговора с подругой несколько месяцев назад и была шокирована, узнав, что это "странно" и большинство людей делают это просто руками: "Потому что именно так вы должны смывать воду?", - пристыдила ее риторическим вопросом подруга.

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По словам девушки, с тех пор ее "метод ноги" стал причиной постоянных шуток и насмешек со стороны подруги.

Чтобы узнать правду и убедиться, действительно ли ее привычка "неправильная", девушка "постучала" за помощью к пользователям Reddit с признанием:

"Мне сказали использовать ногу, чтобы нажать на кнопку... чтобы избежать ненужного прикосновения. Я делала это в каждом общественном туалете, в который когда-либо заходила", - указала она.

К ее удивлению выяснилось, что не все так плохо и она такая не одна. Один пользователь отметил на Reddit, что также использует для смыва воды в туалете "ногу".

Поэтому после навязчивых мыслей о своих постыдных моментах в прошлом, девушка успокоилась мыслью: "Я не одна!", - указывает Mirror.

Куда девается вода из туалета во время авиаперелета

Напомним, что "туалетная тема" является достаточно популярным вызовом для дискуссии, ведь люди стараются держать подобные интимные разговоры "при себе". Однако некоторые в этом вопросе идут дальше и проводят настоящие исследования. Так, недавно пилот Гаррет Рэй стал звездой в Tik Tok благодаря объяснению, куда девается вода в туалете во время авиаперелета.

Он развеял миф о том, что после посещения туалета "ненужное" смывается вниз и раскрыл секрет особой системы сантехники, предусмотренной для самолетов.

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