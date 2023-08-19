Это один из тех вопросов, о которых мы никогда не задумываемся. Но как же все-таки это происходит на высоте тысяч метров?

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что происходит, когда вы ходите в туалет на борту самолета?

Как пишет Lad Bible, популярный в TikTok пилот самолета Гаррет Рэй рассказал, что же происходит, когда вы отправляетесь в туалет в самолете.

По его словам, туалет в самолете имеет удивительно сложную систему. Вопреки распространенному мнению, отходы не сбрасываются на ничего не подозревающих людей внизу.

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Вместо этого всё смывается сантехникой, которая отводит любые экскременты в специальные герметичные отсеки в задней части самолета. По словам Рэя, это может произойти до тысячи раз на Боинге-747 во время дальнего перелета.

Американский пилот также сообщил, что за время длительного полета может образоваться более 1211 литров отходов.

Когда вы достигаете конечного пункта назначения, отходы осторожно выкачиваются из самолета с помощью трубы. Это делает персонал аэропорта, как правило, до того, как самолет отправляется в обратный рейс.

Лайфхаки для полетов в самолете

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