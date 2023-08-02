Впоследствии та же пассажирка очень пожалела, что не согласилась на это предложение.

Женщина изящно отомстила пассажирке самолета, которая отказался поменяться местами, чтобы она сидела со своими детьми.

Своей историей Синди Арена рассказала в Tiktok. По словам женщины, во время одного из полетов, когда ее детям было 4 и 6 лет, она попросила пассажирку поменяться местами, чтобы быть рядом с малышом. Впрочем, та ей отказала.

"Я сказала: "Без проблем, я не собираюсь спорить". Я пошла к задней части самолета и села на назначенное место. Это было так спокойно", - вспомнила женщина.

Дети шести и четырех лет наделали шума на весь самолет, весело проводя время, ведь матери, которая могла бы унять их, рядом не было. Затем их соседка пожалела, что отказалась поменяться местами и попыталась изменить ситуацию. Но их мама решила отомстить.

"В итоге стюардесса пришла ко мне. Я знала, что она придет, потому что эта с*чка сидит рядом с моими детьми, и это вообще невесело. Она сказала: "Госпожа, она хотела бы поменяться с вами местами". А я сказала: "О, нет-нет, нам нужно остаться на местах, предназначенных именно для нас. Удачного полета!" - рассказала Арена.

Впрочем, комментаторы разделились во мнениях относительно этой мести. Одни похвалили эту идею, а другие - осудили. Критики посоветовали женщине планировать полеты заранее, чтобы не возникало необходимости меняться местами.

Итальянские страсти в самолете

Как сообщал УНИАН, ранее TikTok-блогерша Гамзе Эсен в одном из своих недавних постов пожаловалась, что ее парень решил не выбирать соседние места в самолете за дополнительную плату, однако интернет-сообщество решило поддержать молодого человека.

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