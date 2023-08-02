Женщина изящно отомстила пассажирке самолета, которая отказался поменяться местами, чтобы она сидела со своими детьми.
Своей историей Синди Арена рассказала в Tiktok. По словам женщины, во время одного из полетов, когда ее детям было 4 и 6 лет, она попросила пассажирку поменяться местами, чтобы быть рядом с малышом. Впрочем, та ей отказала.
"Я сказала: "Без проблем, я не собираюсь спорить". Я пошла к задней части самолета и села на назначенное место. Это было так спокойно", - вспомнила женщина.
Дети шести и четырех лет наделали шума на весь самолет, весело проводя время, ведь матери, которая могла бы унять их, рядом не было. Затем их соседка пожалела, что отказалась поменяться местами и попыталась изменить ситуацию. Но их мама решила отомстить.
"В итоге стюардесса пришла ко мне. Я знала, что она придет, потому что эта с*чка сидит рядом с моими детьми, и это вообще невесело. Она сказала: "Госпожа, она хотела бы поменяться с вами местами". А я сказала: "О, нет-нет, нам нужно остаться на местах, предназначенных именно для нас. Удачного полета!" - рассказала Арена.
Впрочем, комментаторы разделились во мнениях относительно этой мести. Одни похвалили эту идею, а другие - осудили. Критики посоветовали женщине планировать полеты заранее, чтобы не возникало необходимости меняться местами.
Итальянские страсти в самолете
Как сообщал УНИАН, ранее TikTok-блогерша Гамзе Эсен в одном из своих недавних постов пожаловалась, что ее парень решил не выбирать соседние места в самолете за дополнительную плату, однако интернет-сообщество решило поддержать молодого человека.