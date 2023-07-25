Многие пользователи поддержали экономного молодого человека.

TikTok-блогерша Гамзе Эсен в одном из своих недавних постов пожаловалась, что ее парень решил не выбирать соседние места в самолете за дополнительную плату, однако Интернет-сообщество решило поддержать молодого человека.

Как пишет The Independent, 21 июля Эсен сняла на видео своего парня, стоящего в отдельной очереди на посадку в самолет, подписав видео таким словами: "Все пары сидят вместе, но твой мужчина не считает, что стоит платить дополнительные 10 евро, чтобы выбрать место рядом с тобой".

В результате пост Эсен, который с тех пор набрал более 4,6 млн просмотров в приложении TikTok, вызвал очередную волну возмущений из-за того, что авиакомпании взимают дополнительную плату за выбор места в самолете с тех пассажиров, которые хотят гарантированно сидеть рядом со своими родными или близкими. Почти 4400 пользователей согласились с тем, что они тоже не хотели бы тратить деньги за выбор места.

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"Я просто из принципа не доплачиваю за место, перелет и так достаточно дорогой", – признался один из пользователей.

"Подумайте об этом. На эти 10 евро вы можете выпить пять чашек кофе во время своего отпуска. Он уже думал об этом", – добавил другой пользователь.

"Это было бы абсолютно нормально для меня. У нас впереди целый отпуск, который мы проведем вместе", – резюмировал еще один комментатор.

"Хороший человек. Ответственно относится к своим деньгами. Время в разлуке должно пойти вам на пользу, ребята", – заявил еще один пользователь.

Между тем, другие пользователи TikTok сочли решение бойфренда Эсен "красным флажком". В одном из комментарией, который получил более 25 тысяч лайков, утверждалось, что трата дополнительных денег избавит их от необходимости тратить драгоценное время рядом с незнакомцем.

"Нет, я плачу 10 евро. Если самолет будет падать, я не хочу провести свои последние минуты с незнакомцем", – написал автор комментария.

Как сообщал УНИАН, ранее авиапассажирам рассказали, каких мест стоит избегать, чтобы не сидеть рядом с детьми.

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