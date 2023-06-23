Худшие опасения женщины оправдались: у ее мужа был роман.

Жительница Таиланда по имени Суниса узнала об измене мужа благодаря жуткому сну: в нем супруг предстал с отрубленной головой.

Когда спустя несколько дней после сна женщина не смогла дозвониться до мужа, уехавшего на работу, она вдруг вспомнила о ночном кошмаре и начала сильно беспокоиться, сообщает The Thaiger.

Не сумев связаться с супругом несколько раз в течение дня, она дозвонилась до его коллеги. Последний заявил, что муж Сунисы так и не появлялся на работе сегодня.

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Вечером Суниса решила выследить супруга и нашла его машину, припаркованную возле отеля. Обезумевшая, она звонила мужу, пока он не открыл дверь гостиничного номера. Внутри была любовница.

По словам любовницы, она не знала, что мужчина женат, несмотря на то, что на его автомобиле была наклейка с надписью "место жены".

Суниса рассказала, что они с мужем женаты уже четыре года, и это не первая его измена. Ранее она простила мужа, обнаружив в его телефоне переписки с другой женщиной. Но на этот раз она не смогла его простить и даже подала на него в суд, надеясь получить денежную компенсацию. В ответ супруг также подал иск на Сунису.

Мужчина придумал оригинальный способ мстить за измены

Ранее одинокий мужчина из Австралии решил разоблачать женщин, изменяющих своих партнерам. Он фотошопит себя к фотографиям пар, в которых супруга проявляет неверность. В сети его раскритиковали за такие выходки, а он считает, что выполняет свою миссию по разоблачению "занятых" женщин, флиртующих с ним.

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