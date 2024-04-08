Питание тесно связано со здоровьем кожи, утверждают специалисты.

Когда дело доходит до улучшения здоровья кожи, многие сосредотачиваются на выборе косметологических средств, упуская из виду то, какую роль в этом играет диета. Как пишет food.ndtv.com, в вашей кладовой могут прятатья удивительные индийские полезные суперпродукты, которые одобряют дерматологи.

"Питание тесно связано со здоровьем кожи. Привычки питания могут восстановить поврежденные кожные покровы или же наоборот привести к их повреждению", - подчеркивается в исследовательской статье Национального института здравоохранения США (NIH) 2020 года.

Дерматолог Джушья Бхатия Сарин назвала 5 индийских суперпродуктов для здоровья кожи:

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Помидоры. По словам специалиста, помидоры содержат ликопин - антиоксидант, замедляющий старение. Она рекомендует употреблять помидоры в приготовленном виде.

Овес. Как отметила доктор, овес очень богат клетчаткой, он может стать отличным вариантом завтрака для тех, у кого кожа склонна к прыщам.

Арахис. Эта хрустящая закуска полна лизина - аминокислоты, которая помогает вырабатывать коллаген, добавила доктор Сарин.

Шпинат. Этот продукт богат цинком, который также отлично подходит для кожи, склонной к прыщам, рассказала доктор. Кроме того, шпинат содержит зеаксантин, который замедляет старение и выравнивает тон кожи.

Куркума. Данная специя содержит куркумин, который борется со свободными радикалами, утомляющими кожу, отметила Сарин.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой сыр самый полезный для здоровья сердца.

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