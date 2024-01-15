Рассказываем, правда ли, что черный хлеб полезнее белого, и какой нужно сделать выбор в магазине.

Хлеб - обязательный продукт для многих украинцев. Выбор его тоже велик - дрожжевой, бездрожжевой, с семечками, с перцем, пшеничный или ржаной. УНИАН разобрался, какой хлеб полезнее и действительно ли стоит купить именно черный.

Почему лучше есть черный хлеб, а не белый

Гастроэнтерологи четко объясняют, в чем разница между белым и черным хлебом, если дело касается желудка. Во-первых, обычный "кирпичик" абсолютно бесполезен - ничего положительного для здоровья он не несет. Его пекут, как правило, из муки высшего сорта - она проходит очень тщательную обработку, поэтому теряет все полезные витамины. От регулярного употребления пшеничного хлеба легко можно набрать вес - такой продукт весьма калорийный.

С этой точки зрения становится ясно, почему черный хлеб полезнее белого - для его приготовления используют другую технологию. Состав у него также более диетический, благодаря чему черный хлеб способствует правильной работе ЖКТ. Однако с черным хлебом тоже следует быть осторожными - если у вас гастрит, язва или панкреатит, то такой продукт вызовет брожение в кишечнике.

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Какой хлеб самый полезный для здоровья

Наиболее удачным вариантом врачи назвали серый хлеб - тот, что готовится из муки грубого помола, а также смеси пшеничной и ржаной муки. В такие изделия часто добавляют цельнозерновые злаки, орехи и семена, из-за чего он более калорийный. Но он все равно полезнее, чем простой белый батон.

Дополнительно стоит понимать, что нет разницы между дрожжевым и бездрожжевым продуктов - дрожжи погибают при температуре 60-70 градусов, а хлеб выпекается при еще более высоких значениях. Глютен тоже не так страшен, как многие думают - этот компонент есть не только в хлебе, но и во многих других продуктах, а также лекарствах. Запрещено его употреблять только тем людям, которым врач назначит безглютеновую диету.

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