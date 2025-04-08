Ей удалось сделать ряд точных предсказаний в прошлом, поэтому эти ее слова вызывают мороз по коже.

Некоторые люди стали знамениты благодаря своей странной способности предсказывать будущее, удивляя и пугая окружающих точностью своих предсказаний. От Нострадамуса до Бабы Ванги — мир знает немало историй о мистиках, чьи пророчества сбывались.

Теперь же в интернете активно обсуждают имя из Японии — и это не ясновидящая, а бывшая мангака (художница комиксов), пишет The Economic Times.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Кто такая Рё Тацуки

Раньше она была известна как художница комиксов, но теперь она получила славу благодаря своим шокирующим предсказаниям. С 1980-х годов ей начали сниться сны о катастрофах по всему миру. Она начала записывать их в дневник сновидений, а в 1999 году выпустила мангу под названием "Будущее, которое я видела" (The Future I Saw).

Видео дня

Многие из её снов действительно сбылись. Именно поэтому люди сейчас очень серьёзно отнеслись к её новому предупреждению.

Прошлые предсказания, которые сбылись

Одно из первых известных предсказаний Рё Тацуки относится к 1991 году — тогда ей приснился солист группы Queen Фредди Меркьюри. Через несколько месяцев он скончался от болезни, связанной со СПИДом.

В 1995 году она предсказала разрушительное землетрясение в городе Кобе, Япония. В результате землетрясения погибло более 6 000 человек.

Однако её самое известное предсказание касается марта 2011 года. Тацуки написала, что в этот месяц произойдёт масштабная катастрофа — и действительно, в марте 2011 года Японию потрясли землетрясение и цунами в регионе Тохоку, вызвавшие также аварию на атомной электростанции в Фукусиме.

Новое предсказание - июль 2025 года

Сейчас Тацуки утверждает, что ей приснился ещё более страшный катаклизм — мега-цунами, которое может обрушиться на Японию и соседние страны в июле 2025 года.

Она описывает море к югу от Японии как "кипящее" с большими пузырями — по её мнению, это может указывать на подводное извержение вулкана. Тацуки считает, что это может вызвать цунами в три раза больше, чем в 2011 году.

Под угрозой могут оказаться Филиппины, Тайвань, Индонезия и прибрежные районы Японии.

В своём сне она увидела центр катастрофы в алмазообразной зоне, соединяющей Японию, Тайвань, Индонезию и Северные Марианские острова. Также ей приснились два драконоподобных силуэта, направляющихся в этот регион — позже она обнаружила похожие формы на подводных картах рядом с Гавайями.

Ранее УНИАН сообщал, что сбылось предсказание Бабы Ванги на 2025 год.

Вас также могут заинтересовать новости: