То, что она предсказала, произошло у всего мира на глазах.

Прорицательница Баба Ванга предсказала катастрофические землетрясения в 2025 году, и одно из них уже произошло... На прошлой неделе сильнейший подземный толчок магнитудой 7,7 унес жизни около 2000 человек в Таиланде и Мьянме.

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Ванга приобрела известность благодаря своим поразительно точным пророчествам. Ослепнув в раннем детстве, Ванга утверждала, что обрела свой дар во время страшной бури. Она предсказала теракты 11 сентября, гибель принцессы Дианы и глобальное потепление, включая масштабные наводнения.

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Землетрясения 2025 года – еще одно сбывшееся предсказание

Её прогноз о разрушительных землетрясениях в 2025 году уже оказался верным. Помимо трагедии в Мьянме и Таиланде, сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло и в Тонга (Океания), вызвав предупреждение о цунами для всего Тихоокеанского региона.

Власти Мьянмы объявили недельный траур, а ООН срочно запросила около 7,8 миллиарда долларов для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

Что еще предсказала Ванга

Ванга предупреждала, что 2025 год станет не только годом катастрофических землетрясений, но и "жестоких войн" и глобального "апокалипсиса". Она описывала новый конфликт в Европе, заявляя, что в 2025 году между двумя странами вспыхнет война, которая затронет весь мир.

Примечательно, что её слова совпадают с предсказаниями другого известного пророка – Нострадамуса. Он предсказывал, что "жители Европы окажутся втянутыми в жестокие войны", и добавил, что в конфликте будет участвовать Великобритания.

Ранее УНИАН сообщал, что "Живой Нострадамус" тоже сделал новое предсказание.

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