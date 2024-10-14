По словам эксперта, вытирать пыль нужно не только для чистого вида, но и для хорошего самочувствия.

Во время уборки дома вытирание пыли является обязательной задачей. Обычно люди вытирают пыль, чтобы поверхности имели свежий вид, но также это имеет много преимуществ для здоровья, пишет Southern Living.

"Вытирание пыли жизненно важно для каждого дома. Это не только контролирует накопление пыли в доме, но и помогает тем, кто страдает астмой, аллергией, ХОБЛ (Хроническая обструктивная болезнь легких - УНИАН) и другие проблемы со здоровьем. Не говоря уже о том, что он влияет на вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования", - объяснила эксперт по уборке компании Molly Maids в Северной Каролине Аманда.

По ее словам, пыль нужно вытирать хотя бы один раз в неделю.

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"Лично я стараюсь делать это каждую неделю, но я поняла, что если вы будете вытирать пыль в лучшем случае раз в две недели, вы будете поддерживать свой дом в надлежащем состоянии", - советует Аманда.

Однако она отметила, что график уборки пыли зависит от образа жизни в вашем доме и от того, кто в нем живет. Если в доме живут домашние животные, то Аманда советует вытирать пыль чаще, чтобы убрать шерсть и перхоть ваших любимцев.

Также эксперт по уборке советует владельцам домов не забывать время от времени выключать вентиляционные отверстия, ведь они взаимодействуют с количеством пыли, которая накапливается в доме.

"Пыль, безусловно, может влиять на вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования, поэтому вы должны постоянно менять фильтр по крайней мере раз в месяц, если у вас есть домашние животные, или каждые три месяца", - подчеркнула Аманда.

В свою очередь эксперт советует выбирать правильные средства для очистки поверхностей.

"Я бы не рекомендовала вытирать пыль спреем. Существуют спреи, которые не являются экологически чистыми, к тому же некоторые полировальные средства содержат много масла, которое оставляет следы и осадок на мебели. Это также может сделать пол скользким и привести к падению", - объяснила она.

Поэтому Аманда рекомендует сначала протереть участки влажной, а затем сухой тряпкой. В частности это могут быть тряпки из микрофибры, ведь они мягкие, не царапаются и не оставляют ворсинок.

Другие советы по уборке

Ранее эксперт по уборке рассказал, как хранить вещи, чтобы в вашем доме было достаточно места. По его словам, хаос в доме может негативно влиять на вашу психику, поэтому нужно правильно организовать свое пространство.

Также стало известно, как мыть окна, чтобы они надолго остались чистыми. В частности эксперты назвали природные средства, которые помогут в этом.

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