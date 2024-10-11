По словам эксперта, хаос дома может привести к стрессу.

Если вы имеете небольшой дом или квартиру, то понимаете, какие трудности могут возникнуть из-за недостатка места для хранения вещей. Часто это приводит к тому, что в ваших комнатах накапливается много беспорядка, который не только затрудняет поиск вещей, но и может негативно повлиять на вашу психику. Однако телевизионный эксперт по уборке Каррингтон посоветовал, как хранить вещи, чтобы в вашем доме было достаточно места, пишет Express.

"Когда наши дома становятся меньше по размеру, каждый сантиметр пространства имеет значение, а упорядочение вещей может быть непростой задачей. Переполненные единицы хранения могут стать захламленными и хаотичными, что приводит к повышенному уровню стресса", - подчеркнул эксперт.

Каррингтон рекомендует использовать то, что есть у каждого дома - двери.

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"Задняя сторона двери предлагает тонны потенциального места для хранения. Используйте наддверный стеллаж для хранения вашей коллекции обуви. Вы также можете повесить плетеные корзины на заднюю стенку двери, которые можно использовать для аксессуаров, таких как зонтики, и таким образом задействовать каждый сантиметр комнаты", - объяснил специалист.

Также эксперт советует использовать пространство над дверью, куда можно добавить полку, которая может стать дополнительным местом для хранения вещей, о которых, вероятно, вы никогда не думали.

"Выступ, созданный дверной коробкой, является идеальным местом для установки полки, предлагая дополнительное место для хранения книг или других декоративных предметов, освобождая другие зоны в вашей комнате", - подчеркнул Каррингтон.

Кроме того, специалист советует добавить еще одну полку на кухне, особенно если у вас не так много места на рабочей поверхности. Он добавил:

"Громоздкие приборы загромождают столешницу, но если вы найдете полки, предназначенные для микроволновой печи, тостера или чайника, вы создадите удобное место. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с производителем, чтобы убедиться, что все меры по охране здоровья и безопасности были приняты".

Однако если вы ищете место для хранения мелких вещей, эксперт рекомендует воспользоваться необычным способом.

"Корзины для пикника - отличные контейнеры для хранения. Используйте их по всему дому для хранения носков, обуви, полотенец и даже тарелок. Они воздухопроницаемые и лёгкие, а если вы приобретёте несколько корзин разного размера, то сможете сложить их в стопку, чтобы сэкономить ещё больше места", - заметил Каррингтон.

Другие советы по уборке

Ранее УНИАН рассказал, как помыть окна без разводов быстро и качественно, не прибегая к химикатам. По словам экспертов, для этого вам понадобится уксус, раствор из крахмала или лимонная кислота.

Также эксперт поделилась советом, как убрать плохой запах в квартире. Она отметила, что можно поставить пищевую соду в те места, где нужно быстро устранить запахи, например, в холодильник, мусорное ведро или посудомоечную машину.

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