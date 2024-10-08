С загрязнениями на стеклах отлично справятся не только магазинные средства, но и те, что найдутся на каждой кухне.

Как бы чисто не было в вашем доме, если окна грязные, это сразу бросается в глаза. Даже маленькое пятно или отпечаток способны испортить общую картину. УНИАН расскажет, как помыть окна без разводов быстро и качественно, не прибегая к химикатам.

Чем помыть окна без разводов

Многие люди ошибочно убеждены, что помыть окна без разводов практически нереально, если не использовать дорогостоящие спреи и не натереть их после уборки мятой газетой или бумагой. Однако это далеко не так, и если знать секреты специалистов по уборке, последний этап вам попросту не понадобится.

Ниже мы расскажем, как помыть окна без разводов народными средствами.

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Уксус. Стакан воды комнатной температуры смешайте с 50 мл обычного столового уксуса и хорошенько все перемешайте. Полученный раствор перелейте в пульверизатор и опрыскайте им стекла. Дайте средству поработать пару минут и тщательно вытрите его сухой мягкой тряпкой. Если же окна покрыты слоем пыли, что часто можно встретить на наружной стороне, предварительно протрите их влажной салфеткой или тряпкой.

Кстати, если у вас подоконники из мрамора или натурального камня, советуем их закрыть, чтобы уксусная кислота не повлияла на цвет поверхности.

С загрязнениями отлично справится средство из уксуса и моющего для посуды. В 1 литре воды разведите 140 мл уксуса и добавьте 2 чайных ложки моющего средства. Все тщательно перемешайте и нанесите на окна. Проработайте загрязненные участки губкой и все тщательно смойте теплой водой. После достаточно будет протереть стекла сухой тканью.

Раствор из крахмала станет не менее эффективным для мытья окон. В литре воды разведите 1 ст.л. крахмала, и обильно нанесите смесь на поверхность с помощью губки и слегка протрите. Оставьте средство до полного высыхания, а после уберите остатки крахмала сухой тряпкой.

Отличным народным средством для мытья окон является и лимонная кислота. Стоит она дешево, а с загрязнениями борется "на ура". В литр воды всыпьте 2-3 ложки порошка и размешайте до растворения крупинок, после чего протрите полученным раствором стекла. Не забудьте насухо вытереть поверхность. Кстати, это средство также отлично борется с желтыми пятнами и оставляет приятный аромат.

Как помыть окна шваброй без разводов - совет для жителей высоток

В последнее время огромной популярностью пользуются специальные шкребки, однако не все они имеют длинную ручку, что делает неудобным мытье стекол на верхних этажах. Если это ваш случай, вам поможет обычная швабра (лучше поролоновая).

Пропитайте губку в средстве для мытья окон - магазинном или приготовленном собственноручно - и мойте стекло, двигая швабру от верхней точки к нижней. Когда избавитесь от загрязнений, тщательно промойте швабру, пока с нее не начнет течь чистая вода, и протрите стекла еще раз.

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