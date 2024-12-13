Девушка говорит, что уже в 11:00 начинаются сумерки, поэтому световой день чрезвычайно короткий.

Лапландия - это место, которое многие представляют как идеальную зимнюю сказку: снежные пейзажи, северное сияние и праздничный дух. Однако жизнь в этом регионе имеет свои трудности, особенно из-за сурового климата и короткого светового дня.

Тревел-блогер Карла Доменек рассказала в TikTok, что решила сменить теплую Испанию на морозную Лапландию, чтобы провести четыре месяца, работая гидом в резиденции Деда Мороза.

В своих видео Карла делится впечатлениями об арктической жизни. Одно из них раскрывает основную проблему: "Одна вещь, которая мне не нравится в жизни в Лапландии, это то, что я только что вышла вынести мусор, и я даже не могу пошевелить лицом из-за холода. Мои волосы замерзли".

Видео дня

Карла также рассказывает о коротком световом дне, который стал для нее неожиданностью:

"Сейчас 11 утра. Уже темнеет. Я хотела выйти погулять, но мне нужно спешить, потому что уже темнеет. Я не могу жестикулировать. Онемела от холода".

Она добавляет: "Такое ощущение, будто я была у стоматолога или что-то такое. Ты чувствуешь, что потерял целый день, а сейчас только 11 утра".

Температура, которая при -9°C ощущается как -18°C, заставила ее посоветовать своим подписчикам: "Хорошо закутайтесь, если вы путешествуете в Лапландию".

Видео Карлы собрало много комментариев, особенно от испанцев, которые тоже живут в этом регионе. Один из них пошутил:

"Подождите, пока будет -30°C. Я никогда не проверяю температуру перед выходом, я знаю, что очень холодно, когда чувствую, как сопли замерзают у меня в носу или мои ресницы слипаются".

Другой пользователь нашел позитив в ситуации: "У вас не будет морщин, посмотрите с лучшей стороны".

Однако были и те, кто не мог представить такую жизнь: "Боже мой, как ужасно, 11 утра, и уже темнеет. Я бы умер".

Среди многочисленных комментариев нашлись и сторонники холодной погоды: "Я люблю холод, я был бы счастлив там".

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