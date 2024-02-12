В частности, он придерживается средиземноморской диеты.

Нейрохирург Медицинского центра Университета Питтсбурга, триатлонист Джозеф Марун рассказал, как он изменил свою жизнь в 40 лет, чтобы быть здоровым в 83 года и долго жить.

Как он рассказал Business Insider, в возрасте 40 лет ему было трудно даже подняться по лестнице.

"Я был не в форме, питался фастфудом и не занимался спортом", — признается Марун.

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Однако, когда умер его отец, физическое и психическое здоровье мужчины достигло дна. После того, как друг предложил ему попробовать бегать, чтобы облегчить депрессию, Марун начал постепенно менять образ жизни, больше заниматься спортом и лучше питаться.

К 53 годам он зарегистрировался на свой первый Ironman Triathlon и с тех пор прошел в общей сложности восемь. Мужчина даже занял второе место в своей возрастной категории на национальных играх для взрослых по триатлону 2022 года.

Марун советует для поддержания здоровья придерживаться средиземноморской диеты, которая семь лет подряд остается лучшим способом питания по версии US News & World Report.

Эта диета включает в себя продукты в основном растительного происхождения и фокусируется на цельных продуктах - фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобы, бобовые и полезные жиры, такие как оливковое масло. В это меню входят немного жирной рыбы и иногда красное мясо. Указывается, что этот тип питания снижает риск сердечных заболеваний, рака и болезни Альцгеймера.

Врач Марун также избегает ультраобработанной пищи. Эти продукты производятся с использованием технологий, которые трудно воспроизвести дома, и могут включать такие добавки, как соль, сахар и насыщенные жиры. Им связывают с возникновением деменции, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также мужчина советует не употреблять трансжиры. Они могут повышать уровень "плохого" холестерина липопротеинов низкой плотности в крови, одновременно снижая уровень "хорошего" холестерина липопротеинов высокой плотности, что может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Искусственные трансжиры получают путем гидрогенизации растительного масла. Они обычно появляются в списках ингредиентов как "гидрогенизированное" масло в таких продуктах, как маргарин, готовые коржи для пирогов, немолочные сливки для кофе и упакованная выпечка.

По словам Маруна, самая здоровая диета предполагает "избегать многих вещей, которые люди любят есть", включая сахар.

Хайди Тиссенбаум, которая работает профессором молекулярной, клеточной и раковой биологии в Медицинской школе Чана Массачусетского университета, рассказала о своих исследованиях долголетия. Для моделирования здоровья человека, они убрали добавленный сахар из рациона круглых червей и те начали дольше жить. Существует теория, что когда организм усваивает сахар, он производит побочные продукты, связанные с повышенным риском диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек и болезни Альцгеймера.

Другие советы по долголетию

Ранее УНИАН рассказывал о образ жизни жителей острова Сардиния, которые живут сто и более лет.

Доктор Марк Хайман недавно обнаружил в своем новом исследовании, что потребление ягод, богатых флавоноидами, снижает общий риск смертности.

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