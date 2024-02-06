Мужчина из Западной Вирджинии Зан Уайт, служивший во время Второй мировой войны, отпраздновал свое 100-летие в Макдональдсе.
Как он рассказал местному телеканалу WDTV, он завтракал в Mcdonald's в Элкинсе почти каждый день в течение 36 лет и часто обедает там со своими друзьями.
Сам Уайт не уверен. почему прожил так долго, но не планирует менять свои привычки, когда станет еще старше.
"Я приезжаю сюда 36 лет, я не могу сейчас остановиться", - пояснил мужчина.
Уайт служил ремонтником радаров во время Второй мировой войны. Всю свою жизнь он прожил в Элкинсе, недалеко от границы штата с Мэрилендом и Вирджинией.
"Я видел Зана практически каждое утро в течение 24 лет, которые я работаю; это радость видеть его каждое утро, это один из самых важных моментов моего дня", — сказал телеканалу Марк Годвин, руководитель отдела Mcdonald's.
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