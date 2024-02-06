Зан Уайт не планирует менять свои привычки и продолжит употреблять фастфуд.

Мужчина из Западной Вирджинии Зан Уайт, служивший во время Второй мировой войны, отпраздновал свое 100-летие в Макдональдсе.

Как он рассказал местному телеканалу WDTV, он завтракал в Mcdonald's в Элкинсе почти каждый день в течение 36 лет и часто обедает там со своими друзьями.

Сам Уайт не уверен. почему прожил так долго, но не планирует менять свои привычки, когда станет еще старше.

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"Я приезжаю сюда 36 лет, я не могу сейчас остановиться", - пояснил мужчина.

Уайт служил ремонтником радаров во время Второй мировой войны. Всю свою жизнь он прожил в Элкинсе, недалеко от границы штата с Мэрилендом и Вирджинией.

"Я видел Зана практически каждое утро в течение 24 лет, которые я работаю; это радость видеть его каждое утро, это один из самых важных моментов моего дня", — сказал телеканалу Марк Годвин, руководитель отдела Mcdonald's.

Другие истории долгожителей

Долгожитель США Чарльз Осинг по случаю своего 100-летия раскрыл собственный "золотой рецепт" долголетие, утверждая, что не делает много.

Жительница Соединенных Штатов Америки Руби Уоррен отпраздновала недавно свой 103-й день рождения и раскрыла, в чем заключается ее секрет долгой жизни. По словам Уоррен, главное проживать жизнь без чувства ненависти и верить в Бога.

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