Люди на Сардинии ведут определенный образ жизни, что позволяет им сохранять здоровье очень долго.

Итальянский остров Сардиния входит в одной из пяти так называемых "голубых зон" мира - это места, в которых большое количество жителей доживает до 100 лет и больше.

Как пишет cnbc, важную роль в их долголетии играет то, что эти люди едят. Однако не обязательно переезжать на Сардинию, чтобы получить эти кулинарные преимущества. Издание исследовало, какие пищевые привычки имеют местные жители.

Во-первых, они мало едят мяса, а большая часть пищи выращивается на острове. Она не содержит пестицидов, гормонов, красителей или сахара. Типичное сардинское меню включает овощи, зелень, салаты, фасолевые супы с фенхелем, нутом или помидорами.

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Также эти итальянцы употребляют продукты из козьего и овечьего молока. Они обладают противовоспалительными свойствами и снижают уровень плохого холестерина.

Сардинское красное вино, выращиваемое в горных регионах, имеет более высокий уровень полифенолов, чем большинство других вин. Полифенолы -э то антиоксиданты, которые могут помочь защитить от диабета и болезней сердца.

Традиционные блюда включают лепешку carta di musica, приготовленную из цельного зерна, с высоким содержанием белка и низким содержанием глютена. Также они ежедневно пьют чай из расторопши, который, как считается, очищает печень.

Издание советует выращивать собственную еду. Сардинцы любят искать дикую спаржу, дикую зелень, ягоды и грибы. Не делайте этого самостоятельно без соответствующей подготовки, иначе вы рискуете съесть что-нибудь ядовитое. Если у вас нет огорода, попробуйте выращивать в горшках салат, помидоры, базилик, петрушку и кабачки.

Кроме того, советуют меньше есть в ресторанах. Сардинцы любят готовить. Найдите время, чтобы насладиться звуками нарезки лука, измельчения чеснока и свежих помидоров для вкусного соуса.

Для того, чтобы дольше жить, больше двигайтесь. Жители острова остаются активными весь день. Они пасут овец, доят коз, собирают дикую зелень, готовят пищу, убирают и сажают. Если вы весь день сидите перед компьютером, установите таймер на свой телефон или умные часы с интервалом от 30 до 45 минут, чтобы не забыть встать и потянуться или прогуляться в обеденное время.

Советы по долголетию

Как сообщал УНИАН, оставаться здоровым и сообразительным является целью большинства людей в возрасте. Есть отдельная группа людей, известная как SuperAgers. В нее входят лица, чей возраст превышает 80 лет, но их объем памяти такой, как у 50-летних. Есть несколько шагов, выполняя которые можно приблизиться к этой группе.

Исследователь долголетие и врач регенеративной медицины Нил Полвин назвал продукт, который ест каждый день, чтобы жить дольше.

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