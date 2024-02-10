Ключом к долголетию являются флавноиды.

Доктор Марк Хайман в своем новом исследовании обнаружил, что потребление ягод, богатых флавоноидами, снижает общий риск смертности.

Об этом сообщает Your tango со ссылкой на его работу, опубликованную в Journal of Nutrition. Издание также объяснило, что такое флавноиды и как их можно включить в свой рацион.

"Флавоноиды - это соединения, которые содержатся во многих растительных продуктах, включая чаи, цитрусовые и овощи. Они обладают антиоксидантными свойствами и могут снизить риск сердечного приступа или инсульта", - пишут Кэтрин Уотсон и диетолог Михо Хатанака в health line.

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Отмечается, что эти соединения могут убрать токсины из организма человека и борются с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Известно, что флавоноиды помогают здоровью нашего сердца, снижают кровяное давление и уровень холестерина", — утверждают исследователь Руайри К. Робертсон и диетолог Эми Рихтер.

Также они помогают справиться со стрессом, регулировать клеточную деятельность и уничтожают свободные радикалы. Любая диета, богатая флавоноидами, может снизить риск диабета 2 типа и рака.

Чрезвычайно полезными для здоровья являются клубника, черника и клюква. Первая из ягод на 21% снижает риск смертности. Если вы не любитель клубники, вы можете употреблять чернику. Она снижает уровень смертности на целых 31%. Такой же показатель имеет и клюква.

Эти ягоды можно есть консервированными или добавлять свежими в йогурт, овсянку или десерты.

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