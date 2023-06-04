Местные власти всерьез обеспокоены безопасностью парламента.

В субботу, 3 июня, в Ленстер-хаус, историческое здание в Дублине, где традиционно проходят заседания парламента Ирландии, попало постороннее лицо.

Человеком, который смог ворваться в охраняемое здание парламента, оказался 16-летний подросток, пишет RTÉ.

"Инцидент с нарушением границ", как сообщили правоохранители, произошел около 16 часов по местному времени. Юноша не только смог проникнуть в здание, но и причинил "некоторый ущерб", какой именно – не сообщается.

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Офицеры арестовали мальчика, его допросили в городском полицейском участке. После этого его освободили без предъявления обвинений.

Его дело передадут в Garda Youth Diversion Programme – межведомственную инициативу, которая занимается предотвращением преступности среди молодежи и несовершеннолетними, которые оказались вовлеченными в какую-либо преступную деятельность.

В парламенте серьезно обеспокоены инцидентом. Парламентарий Джерри Баттимер назвал взлом "очень серьезным нарушением безопасности, которое необходимо расследовать". Парламентарий Дженнифер Уитмор назвала вторжение "вызывающим беспокойство" и призвала провести проверку системы безопасности парламента и устранить любые пробелы в ней.

Инциденты с правительственными зданиями - что сообщалось

В конце мая машина врезалась в главные ворота на Даунинг-стрит в Лондоне, где расположена резиденция премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Задержанному водителю впоследствии предъявили обвинение в создании непристойных изображений с детьми.

В прошлом году в Вашингтоне мужчина въехал на своей машине в ограждение возле Капитолия, где располагается Конгресс США, после чего застрелился.

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