Это третье выдвинутое ему обвинение.

На этой неделе машина врезалась в главные ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит в Лондоне. Задержанному водителю авто впоследствии предъявили еще одно обвинение – в создании непристойных изображений с детьми.

Как пишет Reuters, сегодня 43-летний задержанный должен предстать перед судом.

"Ему было предъявлено обвинение в создании непристойных изображений детей, и он предстанет перед судом в Вестминстерском магистратском суде", — говорится в заявлении полиции.

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Инцидент с авто на Даунинг-стрит

Около 16 часов в четверг, 25 мая, в главные ворота на Даунинг-стрит в Лондоне врезалось авто – серебристая Kia.

Сразу после столкновения вооруженные полицейские задержали водителя. Полиция сообщила, что его подозревают в имущественном преступлении и опасном управлении автомобилем.

В результате столкновения никто не пострадал, а сам инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.

В четверг подозреваемый был взят под стражу, однако впоследствии был освобожден до дальнейшего расследования инцидента.

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