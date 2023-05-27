На этой неделе машина врезалась в главные ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит в Лондоне. Задержанному водителю авто впоследствии предъявили еще одно обвинение – в создании непристойных изображений с детьми.
Как пишет Reuters, сегодня 43-летний задержанный должен предстать перед судом.
"Ему было предъявлено обвинение в создании непристойных изображений детей, и он предстанет перед судом в Вестминстерском магистратском суде", — говорится в заявлении полиции.
Инцидент с авто на Даунинг-стрит
Около 16 часов в четверг, 25 мая, в главные ворота на Даунинг-стрит в Лондоне врезалось авто – серебристая Kia.
Сразу после столкновения вооруженные полицейские задержали водителя. Полиция сообщила, что его подозревают в имущественном преступлении и опасном управлении автомобилем.
В результате столкновения никто не пострадал, а сам инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.
В четверг подозреваемый был взят под стражу, однако впоследствии был освобожден до дальнейшего расследования инцидента.