По информации СМИ, Риши Сунак находился на Даунинг-стрит в этот момент.

Сегодня около 16:20 машина врезалась в главные ворота на Даунинг-стрит в Лондоне, где размещена резиденция премьер-министра. Ранее аналогичный инцидент случался у здания Капитолия США.

Как пишу Sky News, серебристая Kia, вероятно, выехала с автостоянки возле здания Министерства обороны, пересекла улицу и внезапно поехала прямо к воротам Даунинг-стрит.

Очевидцы рассказали, что после мощного удара на место прибыло немало офицеров и авто полиции. Вооруженные полицейские быстро задержали водителя авто, положили на землю и надели наручники.

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Полиция сообщила, что водителя подозревают в имущественном преступлении и опасном управлении автомобилем, а сам инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.

"Примерно в 16:20 в четверг, 25 мая, автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит. ... Вооруженные офицеры задержали на месте происшествия мужчину по подозрению в совершении преступления и опасном вождении. Он взят под стражу. Сообщений о пострадавших не поступало. Возле Даунинг-стрит остается небольшое окружение. Инцидентом занимаются местные офицеры в Вестминстере, и пока он не рассматривается как связанный с терроризмом", – известила полиция столицы.

PA Media сообщает, что в тот момент, как машина протаранила ворота, премьер-министр Риши Сунак находился на Даунинг-стрит.

Инциденты с авто за границей

В апреле террористы в Израиле дважды совершили нападения с помощью авто. В одном из случаев злоумышленник направил автомобиль на пешеходов на улице Кауфмана в Тель-Авиве, во втором – возле рынка в районе площади Давыдка в Иерусалиме.

В прошлом году неизвестный мужчина въехал на своей машине в ограждение возле Капитолия США. Когда к нему направились полицейские, он застрелился.

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